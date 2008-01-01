Чемпион Казахстана по тяжелой атлетике вытащил шестерых человек из пожара

Чемпион Казахстана по тяжелой атлетике Даурен Рымкулов вытащил из огня шестерых человек. Об этом на своей странице в Instagram рассказал блогер Анатолий Цой.

33-летний спортсмен является чемпионом международных турниров, участником чемпионатов мира и Азии. Он спас свою племянницу, а затем вернулся за соседскими детьми.

"О нем не напишут СМИ. Друзья, посмотрите на этого парня. Его зовут Даурен Рымкулов. Ему 33 года. Он мастер спорта, многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике. Вчера он совершил поистине героический поступок. Он спас в Алматы из пожара шесть человек. Даурен, находясь дома, услышал шум во дворе. Вышел, а в соседнем подъезде в одной из квартир полыхает огонь.

Именно в этом подъезде проживает его племянница. Она оказалась заблокированной на балконе сильным пламенем, который поднимался с нижнего этажа. Даурен бросился в подъезд, но сделав вдох, чуть не потерял сознание из-за дыма. Он вернулся во двор, в котором уже стали собираться люди. Кто-то подал ему майку и бутылку воды. Он смочил ткань, надел на лицо и поспешил на помощь.

Он сумел вывести племянницу из очага пожара. Когда они оказались во дворе, кто-то сообщил, что на 4 этаже в одной из квартир находятся пятеро детей. Даурен, не раздумывая, бросился обратно. Двигаться пришлось на ощупь, потому что весь подъезд уже был в дыму. Он не знал точно, в какой из квартир находятся дети, поэтому стучал во все двери.

И ему открыли испуганные и заплаканные подростки. Он вывел всех пятерых. В этот момент приехали пожарные и "Скорая помощь". Даурен еще начал помогать пожарным разворачивать шланги для тушения. Через час пожар был локализован. Никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. Каждый раз я не перестаю удивляться, как же много у нас хороших и смелых людей. Готовых в любую минуту прийти на помощь.

Вот таких героев нужно ставить в пример, такими гордиться. Кстати, папа Даурена - Амангельды Рымкулов является первым казахстанцем - мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Он заслуженный тренер РК. Амангельды Курманович, спасибо вам за то, что воспитали настоящего Батыра. Низкий вам поклон!" - написал Цой.