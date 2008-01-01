"Я не считаю себя виновным". Илья Ильин откровенно рассказал о своей дисквалификации и возвращении гонораров

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о своей дисквалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В этом посте хочу затронуть одну немаловажную тему касаемо моей карьеры и моей дисквалификации..

Хотел бы ответить тем, кто считает меня недобросовестным и виновным в том допинговом скандале. Я сейчас говорю о комментариях по-поводу возврата олимпийских гонораров. Я не считаю себя виновным, так-как у меня есть на то очень сильные причины и аргументы. Кроме того, на одной из моих пресс-конференций я также сказал, что если Государство попросит вернуть гонорары, то я верну.

Думаю, если бы человек, обвиняющий и пишущий в комментариях о возврате гонорара хоть немного понимал в спорте, то ему было бы понятно, что моя вина в произошедшем минимальная. Тогда я просто молча принял удар на себя, но нисколько об этом не сожалею.

Не жалею, потому что меня всегда поддерживал народ моей страны. Народ, который побеждал и радовался вместе со мной! Большинство понимает, что я отдал ради этих побед...

Я отдал свою молодость и здоровье, а это никак не вернуть. Но если бы меня попросили это сделать ещё раз, то я сделал бы это не задумываясь!", - написал Ильин (пунктуация и орфография сохранены).

Напомним, 31-летний Ильин становился победителем ЧМ в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.

В мае Ильина назначили директором ледового комплекса в родной Кызылорде. Перед этим он в прямом эфире Vesti.kz в Instagram объявил о решении не ехать на Олимпиаду-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Также он стал преподавателем в Кызылординском государственном университете имени Коркы Ата.