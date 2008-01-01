Федерация тяжелой атлетики оказала материальную помощь представителям сборной и выдала лекарства

Федерация тяжелой атлетики Казахстана оказала помощь членам своей национальной сборной, сообщает пресс-служба организации.

Спортсменов обеспечили лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В списке препаратов - "Циклоферон" для профилактики вирусных заболеваний, витамины (цинк, C, "Детримакс"), антикоагулянт "Ксарелто" для тренеров и ветеранов спорта, а также перчатки и маски. Также данными наборами будут обеспечены ветераны тяжелой атлетики.

Посылки отправились в Алматинскую область (Талдыкорган, Теккели, Уштобе), Караганду, Кызылорду, Шымкент и Туркестанскую область, Акмолинскую область (Кокшетау и Степногорск), а также Восточно-Казахстанскую область (Усть-Каменогорск, Семей, Зыряновск).

Заслуженный тренер РК по тяжелой атлетике Серик Мустафин отметил, что пандемия унесла жизни таких прославленных спортсменов, как Василий Мажейков и Кайрат Жакитов, поэтому поддержка ветеранов в этот период особенно ценна.

"Мы проводили онлайн-встречи с атлетами и тренерами и рекомендовали проводить тренировочные занятия членами национальной сборной по тяжелой атлетике в условиях карантина с соблюдением санитарно-гигиенических норм, чтобы спортсмены оставались в хорошей физической форме.

Конечно, необходимо, чтобы еще не было скопления людей в замкнутом пространстве. К примеру, в Алматинской области ребята тренируются на открытом воздухе. И сейчас особенно важно соблюдать все санитарные нормы, укреплять иммунитет витаминами, заниматься профилактикой заболевания. Такое внимание со стороны федерации для нас ветеранов очень приятно. Тем более, многие препараты, к сожалению, стали дефицитными", - сказал Мустафин.

Дополнительно для поддержки команды в этот сложный период карантина также будет выплачена разовая материальная помощь членам национальной сборной.