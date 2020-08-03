Российскую тяжелоатлетку заподозрили в применении допинга и отстранили

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований россиянку Татьяну Алееву
по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт
организации.
В пробе 29-летней Алеевой обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.
"Если будет установлено, что спортсменка не совершала нарушение антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано", - говорится в заявлении IWF.
29-летняя Алеева дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы. В 2017 году она выиграла медаль в весе до 63 килограммов, а в 2019-м - в категории до 59 килограммов.