Казахстанец завоевал два "серебра" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Венгрии состоялись заключительные финалы. По их итогам копилка казахстанской команды пополнилась еще двумя наградами, сообщает Olympic.kz
.
Их принес Милад Карими
, который представлял страну сразу в четырех финалах.
Ранее он выступил в вольных упражнениях, где смог занять седьмое место. В этот раз он сначала стал вторым в упражнениях на брусьях, а затем завоевал "серебро" в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке Карими показал шестой результат.
Добавим, что ранее Нариман Курбанов
выиграл "золото" в упражнениях на коне, а Ильяс Азизов
завоевал "серебро" в вольных упражнениях.