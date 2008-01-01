Казахстанец завоевал два "серебра" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Ранее команда выиграла и "золото".

Фото: Olympic.kz©
Новости спорта Другие Гимнастика
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Сегодня 08:12
На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Венгрии состоялись заключительные финалы. По их итогам копилка казахстанской команды пополнилась еще двумя наградами, сообщает Olympic.kz.

Их принес Милад Карими, который представлял страну сразу в четырех финалах.

Ранее он выступил в вольных упражнениях, где смог занять седьмое место. В этот раз он сначала стал вторым в упражнениях на брусьях, а затем завоевал "серебро" в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке Карими показал шестой результат.

Добавим, что ранее Нариман Курбанов выиграл "золото" в упражнениях на коне, а Ильяс Азизов завоевал "серебро" в вольных упражнениях.
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Сегодня 08:12
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