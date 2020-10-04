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Казахстанский спортсмен выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Другой казахстанец добыл "серебро" в вольных упражнениях.

Казахстанский спортсмен выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов. Фото: Olympic.kz ©
Новости спорта Другие Гимнастика
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Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов выиграл финал упражнений на коне на этапе Кубка мира в Венгрии, сообщает Olympic.kz.

Курбанов получил за свое выступление 14,600 балла и опередил хорвата Роберта Селигмана и албанца Матвея Петрова. 

Еще один казахстанец Ильяс Азизов стал вторым в финале вольных упражнений. Он совсем немного проиграл Року Клаворе из Словении.

4 октября состоятся финалы еще в трех упражнениях - в них примет участие казахстанский гимнаст Милад Карими

 

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Метки:
Кубок мира

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