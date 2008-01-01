Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Венгрии

Соревноваться будут более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Фото: olympic.kz©
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Сегодня 12:08
В период со 2 по 4 октября в Сомбатхей (Венгрия) пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Olympic.kz.

В соревнованиях примут участие и казахстанские спортсмены, а именно Милад Карими, Нариман Курбанов и Ильяс Азизов.

В предстоящем этапе выступят более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Турнир в Венгрии станет четвертым этапом Кубком мира по спортивной гимнастике в серии соревнований 2020 года после стартов в Мельбурне (Австралия), Милуоки (США) и Баку (Азербайджан). Последний был остановлен перед финалами из-за растущей обеспокоенности пандемией.
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0
Сегодня 12:08
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