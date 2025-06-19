Казахстанцы завоевали три золотых медали на старте чемпионата Азии по борьбе

Сборная Казахстана уверенно стартовала на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который проходит в городе Вунгтау (Вьетнам), передают Vesti.kz.

В первый день соревнований казахстанские борцы завоевали шесть медалей, три из которых - золотые. Чемпионами Азии стали Исхар Курбаев (весовая категория до 60 кг), Багдат Сабаз (до 67 кг) и Акжан Ыкыласов (до 77 кг), продемонстрировав отличную технику и характер в решающих поединках.

Серебряные награды в копилку национальной команды добавили Юсуф Мациев (до 97 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг).

Бронзовую медаль завоевал Диас Калтай (до 82 кг). Таким образом, казахстанские классики с самого начала турнира завоевали шесть медалей, уверенно включившись в борьбу за лидерство в общекомандном зачете.

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