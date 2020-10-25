Капитан "Астаны" Фульсанг стал шестым на "Джиро д’Италия"

Британский велогонщик Тео Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers победил в общем зачете многодневной гонки "Джиро д'Италия"
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"Джиро д'Италия" завершилась в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 15,7 километра. Перед заключительным этапом Харт занимал второе место в генеральной классификации, показывая одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли (Sunweb).
В воскресной гонке 25-летний британец опередил своего соперника на 39 секунд и впервые в карьере выиграл Гранд-тур. Третье место в общем зачете занял нидерландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание - минута и 29 секунд).
Лучший результат в составе "Астаны"
показал капитан казахстанской команды - датский гонщик Якоб Фульсанг
занял итоговое шестое место, проиграв победителю семь минут.
Победу на заключительном этапе "Джиро" одержал итальянец Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), показавший время 17 минут и 16 секунд. Второй результат у бельгийца Виктора Кампенартса (NTT Pro Cycling, +32 секунды), замкнул тройку лучших австралиец Роан Деннис (INEOS Grenadiers, +32).
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