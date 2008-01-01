Капитан "Астаны" остался на шестом месте перед последним этапом "Джиро д'Италия"

Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг занял 18-е место на предпоследнем, 20-м этапе "Джиро д'Италия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал Тео Гэйган Харт из Team INEOS Grenadiers. Профиль длиною 190 километров со стартом в Альбе и финишем в Сестриере он преодолел за 4 часа, 52 минуты и 45 секунд. Фульсанг ехал дольше на 2 минуты и 36 секунд.

В генеральной классификации накануне последнего этапа, который уже практически ничего не решает, датский гонщик "Астаны" идет на шестом месте, уступая лидеру Джею Хиндли из Team Sunweb 6 минут и 32 секунды.