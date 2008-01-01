Капитан "Астаны" выпал из топ-10 после "разделки" на "Джиро д'Италия"

Состоялся 14-й этап.

Фото: РИА Новости©
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Сегодня 21:38
На 14-м этапе веломногодневки "Джиро д’Италия" состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Ее победителем стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Разделку" протяженностью 34,1 километра от Конельяно до Вальдоббьядене Ганна проехал за 42 минуты 40 секунд, вторым пришел его партнер по команде австралиец Роан Деннис, третьим - американец Брэндон Макналти из UAE Team Emirates. Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг показал только 29-й результат (+3:13).

В генеральной квалификации лидерство осталось за португальцем Жоау Алмейдой из Deceuninck-Quick Step (54:28:09). Фульсанг потерял две позиции и опустился на 12-ю строчку (+4:08).

Напомним, "Астана" на этой "Джиро" потеряла двух гонщиков. Сначала из-за падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться, так как у него возникли проблемы с желудком. Кроме того, перед стартом итальянского Гранд-тура двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.
Метки:
Джиро д`Италия Астана велокоманда
Велоспорт Джиро д’Италия
0
Сегодня 21:38
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