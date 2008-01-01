"Я приложу максимум усилий". Капитан "Астаны" - о 13-м этапе и цели до конца "Джиро"

Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг прокомментировал 13-й этап "Джиро д'Италия", по итогам которого он остался на десятом месте в генеральной классификации. Датский гонщик отметил, что доволен, так как гонка оказалась сложнее.

"Наконец-то, мы увидели солнце и хорошую погоду. Этап оказался труднее, чем это выглядело на бумаге, особенно финальная часть - быстрая и сложная. Я доволен своим результатом, так что теперь самое главное - это сфокусироваться на завтрашней "разделке".

"Джиро" еще не закончилась, и я приложу максимум усилий для того, чтобы добиться хорошего результата, так что увидим, какой окажется гонка в Милане", - цитирует Фульсанга сайт "Астаны".

Напомним, в общем зачете лидирует Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step. Фульсанг отстает от него на две минуты и 26 секунд.