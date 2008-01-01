Капитан "Астаны" сохранил место в топ-10 на "Джиро д'Италия" после 13 этапа

В общем зачете лидирует Жоау Алмейда.

Фото: РИА Новости©
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Вчера 23:22
Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг сохранил за собой десятое место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 13-го этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расстояние в 192 километра от Червии до Монселиче он преодолел, показав седьмой результат. Победителем этапа стал итальянец Диего Улисси из команды UAE Team Emirates, который прошел дистанцию за четыре часа, 22 минуты и 18 секунд. Второе место занял португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step. Третья позиция осталась за австрийцем Патриком Конрадом из Bora-Hansgrohe. 

В общем зачете по-прежнему лидирует Жоау Алмейда - 53 часа 43 минуты 58 секунд. Фульсанг отстает на две минуты и 26 секунд. 

Напомним, "Астана" на этой "Джиро" потеряла двух гонщиков. Сначала из-за падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться, так как у него возникли проблемы с желудком. Кроме того, перед стартом итальянского Гранд-тура двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.
Метки:
велоспорт Джиро д`Италия Астана велокоманда
Велоспорт Джиро д’Италия
0
Вчера 23:22
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