Капитан "Астаны" сохранил седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после восьмого этапа

Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг остался на седьмом месте генеральной классификации "Джиро д'Италия" после восьмого этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расстояние в 200 километров от Джовинаццо до Вьесте он преодолел, показав 26-й результат. Победителем этапа стал Алекс Даусетт из Israel Start-Up Nation. Его время - 4 часа, 50 минут и 9 секунд. Фульсанг проиграл ему 13 минут и 56 секунд, как и основной пелотон.

В общем зачете по-прежнему лидирует Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step. Фульсанг так же отстает на минуту и 19 секунд.

Напомним, ранее "Астана" на "Джиро" потеряла двух гонщиков. После падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" на "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться из-за проблем с желудком. Кроме того, перед самым стартом супермногодневки двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.