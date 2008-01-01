Гонщик "Астаны" высказался о третьем месте на этапе Гранд-тура

Велогонщик "Астаны" Фабио Феллине
поделился своими эмоциями от шестого этапа на "Джиро д'Италия"
, по итогам которого он стал третьим.
"Я очень доволен. Конечно, было бы здорово выиграть этап, но и третье место на этапе Гранд-тура в соперничестве с сильными спринтерами меня радует. Команда великолепно проявила себя, вывезла меня вперед и держала впереди весь заключительный километр. Отдельное спасибо Якобу, это честь, когда один из фаворитов общего зачета, седьмой на данный момент, помогает в спринте. Вчера мы старались держаться все вместе, сохраняя силы, и в этот раз у меня был шанс проявить себя. Этот результат особенный для меня, он доказывает, что я могу бороться с чистыми спринтерами", - приводит слова Феллине сайт
"Астаны".
Отметим, что общий зачет итальянской супермногодневки остался без изменений: Жоао Алмейда сохраняет розовую майку лидера, а датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг - седьмой.