Капитан "Астаны" сохранил седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после шестого этапа

Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг остался на седьмом месте генеральной классификации "Джиро д'Италия" после шестого этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расстояние в 188 километров от Кастровиллари до Матера он преодолел за одно время с победителем Арно Демаром из Groupama - FDJ - за 4 часа, 54 минуты и 38 секунд. Такой результат у первых 58 гонщиков. Фульсанг в итоговом протоколе занял 14-е место, а третьим стал другой представитель "Астаны" - Фабио Феллине.

От лидирующего в общем зачете Жоау Алмейды из Deceuninck - Quick Step Фульсанг по-прежнему отстает на минуту и 19 секунд.

Напомним, ранее "Астана" на "Джиро" потеряла двух гонщиков. После падения сошел колумбиец Мигель Анхель Лопес, победитель "королевского этапа" на "Тур де Франс-2020", а затем россиянин Александр Власов был вынужден сняться из-за проблем с желудком. Кроме того, перед самым стартом супермногодневки двух гонщиков в команде пришлось заменить из-за контакта с зараженным коронавирусом.