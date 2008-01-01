"Спуск был мокрым и опасным". Капитан "Астаны" Фульсанг - о четвертом этапе "Джиро д'Италия"

Датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг прокомментировал итоги четвертого этапа "Джиро д'Италия", по итогам которого он удержался на девятом месте генеральной классификации, сообщает сайт казахстанской велокоманды.

При поддержке товарищей Фульсанг без проблем финишировал в основной группе и сохранил отставание от лидера на минуту и 15 секунд.

"Как и предполагалось, этап предназначался быстрым ребятам, так что мы старались держаться вместе, подальше от возможных неприятностей. Спуск с единственного подъема дня был мокрым и достаточно опасным, но мои товарищи вновь проделали отличную работу, оказав мне хорошую поддержку.

Теперь мы перебираемся в континентальную часть Италии, где завтра нас будет ждать еще один сложный этап протяженностью более 200 километров", - прокомментировал Фульсанг.

Сегодня, 7 октября, состоится пятый этап супермногодневки, где участники проедут 225 километров от Милето до Камильятелло Силано.