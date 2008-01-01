"Астана" потеряла еще одного гонщика на "Джиро д’Италия"

На многодневке прошел второй тур.

Фото: astanaproteam.kz
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Вчера 23:50
Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за казахстанскую команду "Астана", вынужден завершить выступление на "Джиро д’Италия".

"К сожалению, Александр Власов вынужден сойти с гонки из-за проблем с желудком", - говорится в сообщении "Астаны".

"Не могу найти слов, чтобы сказать насколько я разочарован, насколько мне грустно. Это был мой дебют на "Джиро", и быть одним из помощников Якоба - честь для меня. И вот я покидаю "Джиро". Но все есть как есть. Со вчерашнего вечера борюсь с проблемой с желудком, лучше, к сожалению, не стало, и я не смог продолжить гонку. Мне жаль, что я не могу помочь Якобу и команде, но уверен, что вернусь еще сильнее", - цитирует Власова пресс-служба "Астаны".

Власов был одним из фаворитов в борьбе за победу в молодежной классификации Гранд-тура. В этом сезоне он одержал несколько побед в составе "Астаны" и стал третьим на монументальной гонке "Джиро д’Ломбардия".

Ранее с "Джиро д’Италия" сошел другой велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес. Колумбиец упал на первом этапе.

Добавим, что лучший результат в составе "Астаны" на втором этапе многодневки показал Якоб Фульсанг, который финишировал 12-м. 
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
Велоспорт Джиро д’Италия
0
Вчера 23:50
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