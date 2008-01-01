Велогонщик "Астаны" упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020" и был госпитализирован

Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес
упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020"
, который стартовал сегодня, 3 октября на Сицилии, и был госпитализирован, сообщается на странице казахстанской команды в Twitter.
"Мигель Анхель доставлен в больницу для дальнейшего наблюдения. Мы сообщим вам, как только узнаем больше", - говорится в сообщении.
Напомним, перед "Джиро" "Астане" пришлось заменить
двух гонщиков, которые были в контакте с заразившимся коронавирусом. Всего в команде официально двое заболевших COVID-19 - это казахстанцы Алексей Луценко
и Жандос Бижигитов
.