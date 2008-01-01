"У "Астаны" здесь очень сильная команда". Фульсанг поделился настроем на "Джиро д'Италия-2020"

Сегодня, 3 октября, на Сицилии стартует "Джиро д'Италия-2020". Велокоманду "Астана" на ней будут представлять как опытные гонщики, так и дебютанты.

Капитаном будет многолетний лидер команды, серебряный призер Олимпиады-2016 датчанин Якоб Фульсанг. Также участие в супермногодневке примет победитель "королевского этапа" на недавнем "Тур де Франс", колумбиец Мигель Анхель Лопес.

"Я очень рад быть здесь, в Италии, и наконец-то стартовать на этой великолепной гонке. Для каждого из нас этот сезон получился непростым, и у нас тоже были изменения в составе в самый последний момент, но я уверен, что у "Астаны" здесь очень сильная команда.

После "Тиррено-Адриатико", которую я использовал в качестве подготовки к "Джиро", я провел несколько дней на высоте, так что теперь, после того, как я успел побыть немного дома со своей семьей, я полностью готов выложиться на сто процентов в ближайшие три недели.

Это будут три очень сложные недели, так как многие сильные гонщики приехали сюда и каждый из них будет бороться за победу с первого же дня.

Посмотрим, как все будет происходить, но, конечно же, я буду использовать каждый шанс для того, чтобы добиться максимально возможного результата в этой гонке. Думаю, что с помощью моей команды, которая очень сильна, возможны будут самые высокие цели", - цитирует Фульсанга сайт "Астаны".

Напомним, перед "Джиро" "Астане" пришлось заменить двух гонщиков, которые были в контакте с заразившимся коронавирусом. Всего в команде официально двое заболевших COVID-19 - это казахстанцы Алексей Луценко и Жандос Бижигитов.