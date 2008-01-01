"Астана" изменила состав на "Джиро д'Италия" из-за COVID-19

Многодневка пройдет с 3 по 25 октября.

Фото: Olympic.kz©
Новости спорта Велоспорт Джиро д’Италия
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Сегодня 07:17
Велокоманда "Астана" заменила казахстанских гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского на супермногодневку "Джиро д’Италия", сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что оба гонщика находились в близком контакте с товарищем по команде Жандосом Бижигитовым, который сдал положительный тест на COVID-19 и имеет соответствующие симптомы данного вирусного заболевания.

Натарова и Пронского в составе команды на итальянском Гранд-туре заменят Йонас Грегаард Вилсли и Родриго Контрерас.

Тест на COVID-19 Алексея Луценко, сданный накануне участия в чемпионате мира на шоссе, также оказался положительным. У чемпиона Казахстана отсутствуют какие-либо характерные симптомы, однако на данный момент Луценко находится на изоляции в ожидании результатов повторного тестирования.

"Очень жаль, что мы были вынуждены заменить Юрия Натарова и Вадима Пронского, потому что они должны были дебютировать на "Джиро д’Италия", но протокол очень строг. Даже если у ребят нет никаких симптомов, они могут распространить вирус среди своих товарищей по команде, так как они были в близком контакте с Жандосом Бижигитовым. Мы надеемся, что Жандос Бижигитов очень скоро поправится, и что другие гонщики сдадут негативные тесты в ближайшее время, чтобы получить возможность принять участие в следующих гонках", - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Состав "Астаны" на многодневку, которая пройдет с 3 по 25 октября в Италии, с учетом изменений выглядит так: Якоб Фульсанг, Александр Власов, Мигель Анхель Лопес, Йонас Грегаард Вилсли, Мануэле Боаро, Фабио Феллине, Родриго Контрерас и Оскар Родригес.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер, Джузеппе Мартинелли, Бруно Ченьялта.
Метки:
велоспорт Коронавирус Астана велокоманда Джиро д`Италия
Велоспорт Джиро д’Италия
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Сегодня 07:17
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