20-летний футболист сборной Норвегии побил голевой рекорд Бундеслиги

Футболисты дортмундской "Боруссии" на выезде обыграли берлинскую "Герту" в восьмом туре чемпионата Германии, сообщает агентство "Р-Спорт".

Игра в Берлине завершилась победой гостей со счетом 5:2. Четыре мяча в составе "Боруссии" забил Эрлинг Холанд (47, 49, 63 и 80-я минуты), еще один гол на счету Рафаэла Геррейры (70). У "Герты" оба мяча на счету Матеуса Куньи (33, 79), второй гол нападающий забил с пенальти.

Холанд установил голевой рекорд бундеслиги. На счету 20-летнего норвежца стало в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии. Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанд улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).

Норвежский футболист перешел в "Боруссию" в январе 2019 года из "Зальцбурга".