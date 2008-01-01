Назван лучший футболист 2020 года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом в 2020 году по версии World Football Summit и испанского издания AS.

В голосовании пользователей и специального жюри форвард обошел своего одноклубника немца Йозуа Киммиха и аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 11 матчах за "Баварию" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач.

В сезоне-2019/20 в 47 матчах ему удалось забить 55 мячей и сделать десять ассистов. Его контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.