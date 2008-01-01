"Бавария" переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче с двумя отмененными голами

Мюнхенцы вышли на первое место.

Фото: ФК "Бавария"©
Новости спорта Футбол Германия
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Сегодня 08:15
Дортмундская "Боруссия" на своем поле уступила "Баварии" в седьмом туре немецкой Бундеслиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Давид Алаба (45+4-я минута), Роберт Левандовски (48-я) и Лерой Сане (80-я). В составе проигравших голами отметились Марко Ройс (45-я) и Эрлинг Холанн (83-я).

При этом VAR дважды отменил гол Левандовски из-за офсайда.



Победа позволила "Баварии" набрать 18 очков и выйти на первое место, а "Боруссия" с отставанием на три пункта расположилась на третьей строчке из 18.

В восьмом туре, 21 ноября, "Бавария" дома примет "Вердер", а "Боруссия" в этот день на выезде сыграет с "Гертой".  
Метки:
Футбол Бундеслига Бавария Боруссия Дортмунд
Футбол Германия
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Сегодня 08:15
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