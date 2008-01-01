"Бавария" переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче с двумя отмененными голами

Дортмундская "Боруссия"
на своем поле уступила "Баварии"
в седьмом туре немецкой Бундеслиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Давид Алаба (45+4-я минута), Роберт Левандовски (48-я) и Лерой Сане (80-я). В составе проигравших голами отметились Марко Ройс (45-я) и Эрлинг Холанн (83-я).
При этом VAR дважды отменил гол Левандовски из-за офсайда.
Победа позволила "Баварии" набрать 18 очков и выйти на первое место, а "Боруссия" с отставанием на три пункта расположилась на третьей строчке из 18.
В восьмом туре, 21 ноября, "Бавария" дома примет "Вердер", а "Боруссия" в этот день на выезде сыграет с "Гертой".