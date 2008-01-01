Назван самый титулованный немецкий футболист в истории

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер
стал самым титулованным немецким футболистом в истории.
В матче за Суперкубок Германии мюнхенский клуб обыграл
дортмундскую "Боруссию"
со счетом 3:2.
Таким образом, Мюллер выиграл свой 27-й трофей в карьере. По этому показателю он обогнал бывшего одноклубника и партнера по сборной полузащитника Бастиана Швайнштайгера
и стал самым титулованным немцем в истории.
Мюллер является воспитанником "Баварии" и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок и шесть раз - Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.