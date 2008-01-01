"Бавария" приблизилась к рекорду "Барселоны" после завоевания Суперкубка

Мюнхенская "Бавария", обыграв дортмундскую "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии, завоевала пятый трофей в 2020 году, передает "Чемпионат".

На счету немецкой команды также победы в чемпионате и Кубке Германии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

"Баварии" не хватает одного трофея до рекорда испанской "Барселоны" эпохи Хосепа Гвардиолы, выигравшей шесть трофеев за год.

Для того, чтобы догнать каталонцев, мюнхенцам надо выиграть чемпионат мира среди клубов, запланированный на декабрь. Однако турнир может не состояться, так как из-за пандемии коронавируса не все мировые конфедерации успели доиграть свои Лиги чемпионов, вследствие чего турнир может быть перенесен на 2021 год.