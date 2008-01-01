"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче с пятью голами за Суперкубок Германии

"Бавария"
стала обладателем Суперкубка Германии, переиграв "Боруссию"
из Дортмунда, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 3:2. У победителей отличились Корентен Толиссо (18-я минута), Томас Мюллер (32-я) и Йозуа Киммих (82-я). В составе проигравших голами отметились Юлиан Брандт (39-я) и Эрлинг Холанн (55-я).
Отметим, что новый сезон в Бундеслиге стартовал 18 сентября. После двух туров "Бавария" и "Боруссия" набрали по три очка, но по дополнительным показателям мюнхенцы идут на седьмом месте, а дортмундцы - на десятом из 18.
В следующем туре, 3 октября, "Боруссия" дома примет "Фрайбург", а "Бавария" на следующий день на своем поле встретится с "Гертой".