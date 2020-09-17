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Немецкий клуб проиграл со счетом 0:37 из-за правил социальной дистанции

За отказ от матча команде грозили серьезные штрафные санкции.

Немецкий клуб проиграл со счетом 0:37 из-за правил социальной дистанции
Фото:Sky Sports
Новости спорта Футбол Германия
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Курьезный случай произошел в Германии во время футбольного матча между командами третьего дивизиона Нижней Саксонии. Клуб "Рипдорф / Мольцен II" пропустил 37 голов в матче с "Холденштедтом" из-за соблюдения правил социального дистанцирования, сообщает Goal.

По данным источника, накануне матча стало известно, что игроки "Холденштедта" контактировали с зараженным коронавирусом.

В связи с этим "Рипдорф" просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. "Рипдорф" в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования.

В связи с этим игроки "Холденштедта" 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки "Рипдорфа" наблюдали за их действиями с безопасного расстояния.

 

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