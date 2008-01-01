Марко Ройс забил через три секунды после выхода на замену и установил рекорд

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс
установил рекорд Кубка Германии, забив гол через три секунды после выхода на замену, сообщается в твиттере
турнира.
Ройс отличился на 57-й минуте в матче первого раунда против "Дуйсбурга" и установил окончательный счет - 5:0.
Прежний рекорд принадлежал французскому нападающему "Хоффенхайма" Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашней встрече с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне во втором раунде Кубка Германии через 12 секунд после появления на поле.
Ройс вернулся после травмы и отличился впервые с февраля 2020 года. Форвард выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года. В прошлом чемпионате Германии он провел 19 матчей и забил 11 мячей.