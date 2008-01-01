Футболист "Гамбурга" пробрался на трибуну и напал на фаната

Защитник "Гамбурга" Тони Лайстнер вступил в конфликт с болельщиком после поражения в матче первого раунда Кубка Германии с дрезденским "Динамо" (1:4).
Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната за грудки и повалил его на ступеньки. Дальнейшему развитию событий помешали другие болельщики, которые прогнали Лайстнера с трибуны.
Отмечается, что Лайстнер давал интервью после игры и, видимо, услышал что-то нелицеприятное в свой адрес с трибуны. Из-за чего конкретно начался конфликт - пока не ясно.
Сам футболист играл за "Динамо" с 2010 по 2014 год. Возможно, реакция Лайстнера на выкрики фанатов связана с этим.
Похожий случай произошел
в марте, когда защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Норвича", чтобы разобраться с фанатом.