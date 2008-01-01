Футболист "Гамбурга" пробрался на трибуну и напал на фаната

Его команда вылетела из Кубка Германии.

Фото: shz.de/Jan Huebner
Новости спорта Футбол Германия
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Сегодня 09:31
Защитник "Гамбурга" Тони Лайстнер вступил в конфликт с болельщиком после поражения в матче первого раунда Кубка Германии с дрезденским "Динамо" (1:4).

Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната за грудки и повалил его на ступеньки. Дальнейшему развитию событий помешали другие болельщики, которые прогнали Лайстнера с трибуны.


Отмечается, что Лайстнер давал интервью после игры и, видимо, услышал что-то нелицеприятное в свой адрес с трибуны. Из-за чего конкретно начался конфликт - пока не ясно.

Сам футболист играл за "Динамо" с 2010 по 2014 год. Возможно, реакция Лайстнера на выкрики фанатов связана с этим.

Похожий случай произошел в марте, когда защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Норвича", чтобы разобраться с фанатом. 
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Футбол Германия
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Сегодня 09:31
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