Чемпион мира по футболу сменил клуб

В его карьере был "МЮ".

Рон-Роберт Цилер. Фото: ФК "Кельн"©
Новости спорта Футбол Германия
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Сегодня 22:49
Вратарь "Ганновера" Рон-Роберт Цилер продолжит карьеру на правах аренды в "Кельне", сообщается официальный сайт клуба немецкой бундеслиги.

31-летний Цилер родился в Кельне. В 2005 году он покинул академию "Кельна" и перебрался в английский "Манчестер Юнайтед", где начал взрослую карьеру. 

В сезоне-2019/20 Цилер провел за "Ганновер" 32 матча во всех турнирах и пропустил 47 мячей. Клуб выступал во второй бундеслиге. 

С 2005 по 2010 год Цилер находился в системе "МЮ, но в составе основной команды не выходил на поле и играл лишь в аренде за "Нортгемптон Таун" из третьей лиги. В сезоне-2016/17 он был в аренде в "Лестере", за который провел девять матчей в английской премьер-лиге. 

В составе сборной Германии Цилер выступал с 2010 по 2015 года и провел шесть товарищеских матчей. В 2014 году был в заявке команды на чемпионате мира, который закончился победой немцев.

Метки:
Манчестер Юнайтед Бундеслига Германия Футбольные трансферы Лестер АПЛ
Футбол Германия
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Сегодня 22:49
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