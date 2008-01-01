"Лучший немецкий нападающий" объявил о завершении карьеры

Нападающий Сандро Вагнер
, известный по выступлениям за "Вердер", "Герту", "Хоффенхайм", "Баварию" и сборную Германии, объявил о завершении карьеры в 32 года. Об этом сообщает Bild.
"Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достичь всех своих целей и того, о чем мечтал", - сказал Вагнер.
Последним клубом Вагнера был "Тяньцзинь Тэда". В чемпионате Китая нападающий провел полтора сезона и расторг с ним контракт неделю назад. У Вагнера были предложения от клубов бундеслиги, но он решил сосредоточиться на своей тренерской карьере.
Вагнер с "Баварией" трижды выиграл бундеслигу (2008, 2018, 2019) и дважды Кубок Германии (2008, 2019). Также он провел восемь матчей за национальную сборную Германии, в которых забил пять голов. Футболист называл
себя "лучшим немецким нападающим".