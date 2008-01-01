"Лучший немецкий нападающий" объявил о завершении карьеры

Он выступал за "Вердер", "Герту", "Хоффенхайм", "Баварию" и сборную Германии.

Сандро Вагнер. Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Германия
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Вчера 21:21
Нападающий Сандро Вагнер, известный по выступлениям за "Вердер", "Герту", "Хоффенхайм", "Баварию" и сборную Германии, объявил о завершении карьеры в 32 года. Об этом сообщает Bild.

"Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достичь всех своих целей и того, о чем мечтал", - сказал Вагнер.

Последним клубом Вагнера был "Тяньцзинь Тэда". В чемпионате Китая нападающий провел полтора сезона и расторг с ним контракт неделю назад. У Вагнера были предложения от клубов бундеслиги, но он решил сосредоточиться на своей тренерской карьере.

Вагнер с "Баварией" трижды выиграл бундеслигу (2008, 2018, 2019) и дважды Кубок Германии (2008, 2019). Также он провел восемь матчей за национальную сборную Германии, в которых забил пять голов. Футболист называл себя "лучшим немецким нападающим".
Метки:
Бавария Китай Германия Бундеслига
Футбол Германия
0
Вчера 21:21
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