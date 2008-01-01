Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал "бронзу" на международном турнире

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд завоевал бронзовую медаль на турнире FIS Open, сообщает Olympic.kz. Соревнования проходят в Идре (Швеция).

Первым стал Мартин Сюре (Франция). Второе место осталось за Бенжамином Каве (Франция). Еще один казахстанец, Павел Колмаков, показал 13-й результат.

У женщин победа досталась Перрин Лаффон (Франция). Тесс Джонсон (США) финишировала на втором месте. Бронзовая медаль у Юки Кадзивары (Япония).

Казахстанки Анастасия Городко и Олеся Граур стали пятой и 16-й соответственно.