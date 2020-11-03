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Призерка Олимпиады из Казахстана приняла участие в необычной фотосессии

Она прокатилась по песчаным склонам на лыжах.

Призерка Олимпиады из Казахстана приняла участие в необычной фотосессии
Юлия Галышева. Фото: Виктор Магдеев©
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл
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Казахстанская могулистка, чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2018 Юлия Галышева приняла участие в необычной фотосессии.

Она в Национальном парке Алтын-Эмель в Алматинской области в полной спортивной экипировке прокатилась по песчаным склонам на лыжах.

"Впечатления от фотосессии на Алтын-Эмеле я буду помнить еще долго! Так же, как и песок, который не получается вытряхнуть и простирать из вещей, - рассказала о своих эмоциях Юлия Галышева. - Мы работаем с Виктором Магдеевым (фотограф, делавший эту фотосессию) уже не в первый раз и каждый раз он удивляет своим нестандартным видением. - Катание на лыжах по песку - у некоторых в голове такое не укладывается! Но, я очень рада, что мы провели такой необычный фотосет!".

Также спортсменка рассказала по поводу своих планов на сезон: "По поводу сезона, пока все без изменений. Этапы Кубка мира и чемпионата мира запланированы на те даты, которые утвердили, осталось только туда попасть (смеется). Так как я не стояла на лыжах с 1 марта, мне бы хотелось немного потренироваться до этапов Кубка мира и проверить свое колено".

Первый этап Кубка мира по могулу запланирован на 4-5 декабря 2020 года и пройдет он в финской Руке.

 

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Метки:
Галышева Юлия Фристайл

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