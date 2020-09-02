Больше не надо ездить в Чехию. В Казахстане появился первый водный трамплин для подготовки могулистов

В Казахстане появился первый водный трамплин для подготовки могулистов, сообщает корреспондент Vesti.kz. В честь его открытия прошли показательные выступления сборной Казахстана во главе с бронзовой призеркой Олимпиады-2018 Юлией Галышевой.

Восточно-Казахстанская область является главным центром страны по подготовке фристайлистов, и именно отсюда родом все лидеры сборной Казахстана. В итоге с подачи Галышевой и главного тренера сборной Казахстана по фристайлу в дисциплине могул Елены Круглыхиной на Бухтарминском водохранилище всего за 1,5 месяца был построен водный трамплин.

Он используется фристайлистами для отработки прыжков и новых элементов во время предсезонной подготовки. Такого трамплина в Казахстане до недавнего времени не было - казахстанским спортсменам приходилось летать на сборы в Чехию. Теперь необходимость в этом отпала.

"За эти три дня резко похолодало, 17-18 градусов, но для водного трамплина, это, в принципе, нормально. Холоднее всего было в Чехии: температура 11 градусов тепла, температура воды - 6. Был туман над водой, и мы, не видя воды, прыгали. Все равно, конечно, прохладно, потому что здесь открытая местность. Ветер очень сильный, но если погода безветренная, то будет комфортно.

Вначале мы думали, что нам не хватит разгона, потому что он намного короче того, на котором мы летом прыгали в Чехии. Но после первой тестовой тренировки все вопросы отпали. Этот трамплин больше подходит к снежной трассе. На нем легче отрабатывать прыжки, после других водных трамплинов мы долго перестраивались на снег: то есть там мы все фигуры отрабатывали в идеале, потом приходили на снег и как будто заново начинали прыгать.

На водный трамплин выезжать в Чехию мы больше не будем. Мы каждый год ездили, даже раньше хотели по два раза в год ездить, так как нам не хватало 10 дней, у нас было все расписано, потому что очень много команд, вся Европа приезжает туда. А мы приезжали туда на 10-12 дней с перелетом, мы со своим экипировкой, все очень плохо сохло, проблема была в том, чтобы туда добраться, а потом это все мокрое увезти. Здесь мы в любое время можем приехать по погоде, то есть мы приезжаем в июне со сбора зимнего, со снега, и, если у тебя выходные, ты можешь приехать, попрыгать. То есть нет такого - только в эти дни, когда тренируешься. Максимум два часа на машине до дома, можно даже на один день на своей машине приезжать. Это, конечно, очень удобно", - рассказала Галышева.

В свою очередь, Елена Круглыхина отметила следующее: "Когда стало понятно, что пандемия добралась до Казахстана и был введен карантин, мы поняли, что это надолго, и стали думать, как будем готовиться летом к сезону, потому что мы не можем останавливаться. Мы сами составили проект трамплина, и хоть мы не инженеры, но смогли нарисовать и объяснить, что нам нужно. Очень долго мы выбирали место, так как и береговая линия, и глубина водоема очень важны - чтобы спортсмены не травмировались, чтобы они себя комфортно ощущали. В Чехии очень хороший комплекс водных трамплинов, есть разные - длиннее, короче, но мы не стали ничего придумывать, потому что были сжатые сроки. Мы сделали то, что необходимо нашим спортсменам в данный момент. В следующем году мы немного усовершенствуем трамплин, увеличим на пять метров разгон, чтобы делать более сложные трюки".