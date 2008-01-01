Лидер сборной Казахстана по борьбе заявил о готовности провести схватку с бойцом ММА

Двукратный чемпион Азии, а также бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Данияр Кайсанов объявил о готовности встретиться на ковре с бойцом ММА Артемом Резниковым. В интервью корреспонденту Vesti.kz борец отметил, что схватка может пройти даже в том случае, если чемпионат не состоится чемпионат Казахстана.



"Сейчас эта тема очень актуальна. Практически все пишут про возможное противостояние. Заинтересованы в нашей встрече с Артемом на ковре.



Резников довольно неплох в борьбе. Мы с ним земляки. Помню, что по юношам он хорошо боролся. Потом вроде получил травму, пришлось оставить. Перешел в ММА.



В последний раз я видел его борьбу в 2017 году, по-моему, на "мастерском" турнире. Боролся неплохо...



Вероятность того, что мы сможем провести схватку на чемпионате Казахстана, есть. Если сетка "разведет", Артем сделает вес, то вполне возможно, что выступим против друг друга.



Эта категория - до 74 килограммов - очень конкурентная. Ее представляют очень хорошие парни, сильные. Будет очень инетерсно.



Но сам Артем, думаю, от этого всего не теряет. Для него это будет хороший вызов. Как-раз активность между боями.



Чувства ковра в вольной борьбе все-таки другое. Надо подготовиться. Время есть для этого. Правда есть вопрос в том, будет ли сам чемпионат Казахстана.



Мне в "личку" пишут: "Устройте схватку". Если ничего не будет, то я готов, в принципе, встретиться с ним на ковре вне турнира или ЧРК. Будет интересно болельщикам увидеть, на что способен Артем.



Раньше с ним на ковре мы не встречались, схватки не проводили. А так ему одно уважение. Он показал хороший уровень, выиграл свой последний бой. Всех нас порадовал.



Что касается меня, то мои тренировки проходят хорошо. Уже месяц находимся в Шымкенте на сборах вместе с командой. Готовимся к чемпионату мира. Но сейчас все под вопросом. Пятого октября официально скажут относительно проведения ЧМ. А так форму набираем, все хорошо",- сказал Кайсанов.



Добавим, что ранее появилась информация о том, что Резников возобновит карьеру борца. Об этом в социальных сетях сообщила Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.



Такое решение спортсмен принял в связи с длительными паузами в турнирах ММА, связанных с пандемией COVID-19.



Кайсанов в данное время является лидером команды Казахстана в весовой категории до 74 килограммов, в которой собирается выступить Резников.



На чемпионате мира-2019 в Нур-Султане Данияр стал третьим. В этом году он победил на чемпионате Азии, став двукратным чемпионом континентального первенства. Ранее он выигрывал ЧА в 2019 году. На Азиаде-2018 Кайсанов остановился в шаге от золотой медали.

