Собрался на Олимпиаду? Договоривший о бое с обидчиком Емельяненко боец ММА решил выступить на чемпионате Казахстана по борьбе

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников возобновит карьеру борца. Об этом в социальных сетях сообщила Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

Отмечается, что такое решение спортсмен принял в связи с длительными паузами в турнирах ММА, связанных с пандемией COVID-19.

"Один из топовых бойцов СНГ и Казахстана Артем Резников планирует возобновить карьеру борца и выступить на чемпионате Казахстана 2020 года по вольной борьбе, который, возможно, пройдет в городе Актобе в период с 23-30 ноября.

По информации, он хочет попробовать свои силы в олимпийской весовой категории, то есть до 74 килограммов.

Как вы знаете, лидером в весовой категории до 74 килограммов является наш титулованный борец, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Азиатских игр, двукратный чемпион Азии Данияр Кайсанов.

Если запланированный чемпионат Казахстана все же состоится, то каковы шансы у Артема Резникова на борцовском ковре против третьего сеянного мирового рейтинга и лучшего борца Азии до 74 килограммов?" - говорится в сообщении федерации.

Напомним, что 20 сентября Резников выиграл со-главный бой на турнире ACA 111 в Москве. После этого он вызвал на бой россиянина Магомеда Исмаилова, тот дал свое согласие, но дата проведения поединка пока не названа.

Летом Исмаилов одержал неожиданную победу над своим соотечественником Александром Емельяненко.