"Тараз-Арене" хотят присвоить имя Жаксылыка Ушкемпирова

Спорткомплексу "Тараз-Арена
" хотят присвоить имя олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова
, сообщает официальный сайт
акимата Жамбылской области.
Совместное предложение акимата и маслихата области одобрили на внеочередном заседании маслихата, теперь его направят на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.
Фото: olympic.kz©
Легендарный спортсмен, творец истории. Главные победы Жаксылыка Ушкемпирова
Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Казахской ССР Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в селе Тегистик в Жамбылской области. В 1980-м он выиграл ОИ в Москве в категории до 48 килограммов, а в 1981-м стал чемпионом мира.
Ушкемпиров скончался
2 августа в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал
коронавирус.