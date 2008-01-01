"Тараз-Арене" хотят присвоить имя Жаксылыка Ушкемпирова

Олимпийский чемпион скончался 2 августа.

Жаксылык Ушкемпиров. Фото: zhambyl.gov.kz©
Новости спорта Борьба Вольная борьба
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Сегодня 15:55
Спорткомплексу "Тараз-Арена" хотят присвоить имя олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает официальный сайт акимата Жамбылской области.

Совместное предложение акимата и маслихата области одобрили на внеочередном заседании маслихата, теперь его направят на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.



Фото: olympic.kz©

Легендарный спортсмен, творец истории. Главные победы Жаксылыка Ушкемпирова

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Казахской ССР Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в селе Тегистик в Жамбылской области. В 1980-м он выиграл ОИ в Москве в категории до 48 килограммов, а в 1981-м стал чемпионом мира. 

Ушкемпиров скончался 2 августа в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал коронавирус. 
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Утраты
Борьба Вольная борьба
0
Сегодня 15:55
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