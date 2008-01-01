Три казахстанских борца погибли в ДТП

Три казахстанских борца вольного стиля погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил официальный аккаунт Казахстанской федерации борьбы в Instagram.



ДТП произошло вчера, 3 августа. По имеющейся информации, трагедия случилась на трассе в Жамбылской области. На месте скончались вольники Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота.



Сегодня, 4 августа, ушел из жизни Ильяс Жумай, являвшийся мастером спорта международного класса. В разные годы выигрывал чемпионат Казахстана до 23-лет, становился призером чемпионата Азии среди молодежи и других международных турниров.



За жизнь в данный момент борются еще два борца - Заутбек Нурдаулет и Шынгысхан Мухаметкалиев.