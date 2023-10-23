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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ поборется с за игрока "Баварии" стоимостью 70 миллионов евро

ПСЖ поборется с за игрока "Баварии" стоимостью 70 миллионов евро
©twitter.com/AlphonsoDavies

Французский ПСЖ готов соперничать с "Реалом" и "Манчестер Сити" за трансфер левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса, сообщает Sport.es.

По данным источника, ПСЖ тщательно наблюдает за развитием ситуации вокруг контракта канадского футболиста с "Баварией", который пока не спешит продлевать свое соглашение.

Напомним, что действующий контракт 22-летнего защитника с клубом рассчитан до июня 2025 года. Альфонсо Дэвис перешел в мюнхенский клуб из "Ванкувера" в 2019 году. За это время канадский футболист принял участие в 165 матчах в различных соревнованиях, в которых он забил восемь голов и отдал 28 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

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Метки:
ПСЖ Бавария Манчестер Сити Реал Мадрид Футбольные трансферы

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