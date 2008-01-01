ПСЖ упустил победу со счета 2:0 и проиграл матч с двумя отмененными голами

Также не обошлось без удаления.

Фото: ФК ПСЖ©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 09:15
ПСЖ в гостях  уступил "Монако" в 11-м туре чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые по ходу игры "горели" 0:2.

Сначала дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 25-й и 37-й (с пенальти) минутах. Затем дублем ответил Кевин Фолланд, забивший на 52-й и 66-й минутах. Точку в матче поставил Сеск Фабрегас на 84-й, реализовав пенальти.

Кроме того, VAR в первом тайме отменил голы Мойзе Кена и Мбаппе.

При этом гости доигрывали вдесятером вследствие удаления Абду Диалло за шесть минут до конца основного времени.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 24 очками остался на первом месте в таблице, а идущий следом "Монако" сократил отставание до четырех баллов.
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Футбол Франция
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Сегодня 09:15
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