ПСЖ упустил победу со счета 2:0 и проиграл матч с двумя отмененными голами

ПСЖ
в гостях уступил "Монако"
в 11-м туре чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча в Монако завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые по ходу игры "горели" 0:2.
Сначала дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 25-й и 37-й (с пенальти) минутах. Затем дублем ответил Кевин Фолланд, забивший на 52-й и 66-й минутах. Точку в матче поставил Сеск Фабрегас на 84-й, реализовав пенальти.
Кроме того, VAR в первом тайме отменил голы Мойзе Кена и Мбаппе.
При этом гости доигрывали вдесятером вследствие удаления Абду Диалло за шесть минут до конца основного времени.
Несмотря на поражение, ПСЖ с 24 очками остался на первом месте в таблице, а идущий следом "Монако" сократил отставание до четырех баллов.