Самый дорогой футболист мира выдвинул ПСЖ условие для нового контракта

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе может заключить новый контракт с клубом, но при определенном условии, сообщает AS.

По информации источника, французский форвард хочет, чтобы в новом соглашении была прописана сумма отступных. Если такой пункт появится в контракте, то сумма отступных будет приближена к 222 миллионам евро.

Отмечается, что Мбаппе уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает возможность перехода в другую команду предстоящим летом.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что игрок суммарно обойдется своему новому клубу в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей во всех турнирах за парижан, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

Отметим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. По оценкам CIES Football Observatory, его трансферная стоимость составляет 265,2 миллиона евро.