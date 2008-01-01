Назван самый дорогой футболист в мире не старше 21 года

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе
занял первое место в списке самых дорогостоящих футболистов не старше 21 года по версии Forbes, сообщает Р-Спорт
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Трансферная стоимость 21-летнего форварда оценивается в 183,3 миллиона евро. Вторым стал португальский футболист мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш (104 миллиона), замкнул тройку немецкий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хаверц (98 миллионов).
Также в топ-10 вошли Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария", 88,3 миллиона), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, "Ювентус", 86,8), Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия"/Дортмунд, 86,6), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия"/Дортмунд, 68,3), Ашраф Хакими (Марокко, "Интер", 66,3), Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи", 63), Ферран Торрес (Испания, "Манчестер Сити", 57,7).
В прошлом сезоне Мбаппе забил 30 голов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.