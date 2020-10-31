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Назван самый дорогой футболист в мире не старше 21 года

Рейтинг состоит из десяти человек.

Назван самый дорогой футболист в мире не старше 21 года
Килиан Мбаппе. Фото: ФК ПСЖ©
Новости спорта Футбол Франция
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Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе занял первое место в списке самых дорогостоящих футболистов не старше 21 года по версии Forbes, сообщает Р-Спорт.

Трансферная стоимость 21-летнего форварда оценивается в 183,3 миллиона евро. Вторым стал португальский футболист мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш (104 миллиона), замкнул тройку немецкий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хаверц (98 миллионов).

Также в топ-10 вошли Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария", 88,3 миллиона), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, "Ювентус", 86,8), Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия"/Дортмунд, 86,6), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия"/Дортмунд, 68,3), Ашраф Хакими (Марокко, "Интер", 66,3), Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи", 63), Ферран Торрес (Испания, "Манчестер Сити", 57,7).

В прошлом сезоне Мбаппе забил 30 голов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

 

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Метки:
Футбол ПСЖ Мбаппе Килиан

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