ПСЖ возобновил интерес к Роналду

Французскийпланирует подписать нападающеголетом 2021 года, сообщает Calciomercato.По информации источника, туринский клуб испытывает финансовые трудности, ПСЖ хочет воспользоваться положением и предложить Криштиану переехать во Францию.Несмотря на интерес парижан, португалец планирует доработать контракт до конца. Соглашение Роналду с "Ювентусом" рассчитано до 2022 года. Зарплата форварда составляет 31 миллион евро в год.Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского"Реала". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все - в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 - с пенальти), отдал пять результативных передач.