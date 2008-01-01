ПСЖ возобновил интерес к Роналду

Туринский клуб испытывает финансовые трудности.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Франция
0
Сегодня 18:40
Французский "Пари Сен-Жермен" планирует подписать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду летом 2021 года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб испытывает финансовые трудности, ПСЖ хочет воспользоваться положением и предложить Криштиану переехать во Францию.

Несмотря на интерес парижан, португалец планирует доработать контракт до конца. Соглашение Роналду с "Ювентусом" рассчитано до 2022 года. Зарплата форварда составляет 31 миллион евро в год.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского"Реала". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все - в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 - с пенальти), отдал пять результативных передач. 
Метки:
ПСЖ Роналду Криштиану Ювентус
Футбол Франция
0
Сегодня 18:40
© 2008 - 2020 ТОО «EML»