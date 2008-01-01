Футболист ПСЖ дисквалифицирован на четыре матча за плевок в соперника

В том матче удалили Неймара.

Ахель Ди Мария. Фото: Reuters©

Футболист "Пари Сен-Жермена" Анхель Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в матче третьего тура чемпионата Франции, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги.



ПСЖ 13 сентября дома проиграл "Марселю" со счетом 0:1. В конце игры на поле произошла массовая драка, по итогам которой арбитр показал красные карточки трем игрокам хозяев, в том числе Неймару, который ударил испанского защитника Гонсалеса по затылку, а также двум футболистам гостей. После матча Неймар заявил, что Гонсалес оскорбил его на расовой почве на испанском языке.



По информации СМИ, Неймар по ходу матча несколько раз обратился к рефери со словами "нет расизму", указывая при этом на защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. В добавленное ко второму тайму время игроки устроили перепалку, после чего Неймар ударил испанца по затылку, за что позже получил красную карточку. Французское телевидение показало запись, из которой можно сделать вывод, что Ди Мария плюнул в Гонсалеса во время потасовки.