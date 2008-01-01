Футболку Неймара использовали для вытирания обуви после скандального матча

Бразилец получил дисквалификацию.

Фото: eurosport.com©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 13:04
Испанское издание AS опубликовано видео, на котором посетители клубного магазина "Марселя" использовали футболку Неймара для вытирания ног.

Похоже, фанаты "Марселя" не на шутку взъелись на бразильца после недавней игры с ПСЖ в рамках второго тура чемпионата Франции.



Матч, в котором победили футболисты "Марселя" - 1:0, выдался скандальным. В компенсированное время соперники устроили массовую драку на поле. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави).

Неймар заработал красную карточку за пощечину игроку "Марселя" Альваро Гонсалесу. По итогам заседания дисциплинарного комитета бразильский форвард получил двухматчевую дисквалификацию.
Метки:
Футбол Франция Неймар ПСЖ
Футбол Франция
0
Сегодня 13:04
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