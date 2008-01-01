Футболку Неймара использовали для вытирания обуви после скандального матча

Испанское издание AS опубликовано видео, на котором посетители клубного магазина "Марселя"
использовали футболку Неймара
для вытирания ног.
Похоже, фанаты "Марселя" не на шутку взъелись на бразильца после недавней игры с ПСЖ
в рамках второго тура чемпионата Франции.
Матч, в котором победили
футболисты "Марселя" - 1:0, выдался скандальным. В компенсированное время соперники устроили массовую драку на поле. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави).
Неймар заработал красную карточку за пощечину игроку "Марселя" Альваро Гонсалесу. По итогам заседания дисциплинарного комитета бразильский форвард получил двухматчевую дисквалификацию.