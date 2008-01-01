Футболист ПСЖ может быть наказан за плевок в соперника в матче с пятью удалениями

Исход игры решил один гол.

Анхель Ди Мария. Фото: readfootball.com©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 08:43
Скандалы вокруг матча третьего тура Лиги 1 между ПСЖ и "Марселем" не закончены - внимание привлек еще один неприятный эпизод, сообщает Eurosport со ссылкой на Sportbible.

В первом тайме полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария плюнул в сторону защитника соперника Альваро Гонсалеса. КДК Федерации футбола Франции уже начал расследование эпизода.
Отметим, что этот матч завершился победой "Марселя" (1:0) и массовой дракой, а также удалением пяти футболистов. Удаленный Неймар жаловался, что Гонсалес оскорблял его на расовой почве.

ПСЖ проиграл два матча из двух на старте Лиги 1. В первом туре парижане уступили "Лансу" с тем же счетом - 0:1.

В турнирной таблице "Марсель" с шестью очками расположился на шестом месте из 20, ПСЖ - на 17-м.   
Метки:
Франция ПСЖ Неймар Футбол
Футбол Франция
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Сегодня 08:43
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