Футболист ПСЖ может быть наказан за плевок в соперника в матче с пятью удалениями

Скандалы вокруг матча третьего тура Лиги 1 между ПСЖ
и "Марселем"
не закончены - внимание привлек еще один неприятный эпизод, сообщает Eurosport
со ссылкой на Sportbible.
В первом тайме полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария
плюнул в сторону защитника соперника Альваро Гонсалеса. КДК Федерации футбола Франции уже начал расследование эпизода.
Отметим, что этот матч завершился
победой "Марселя" (1:0) и массовой дракой, а также удалением пяти футболистов. Удаленный Неймар жаловался
, что Гонсалес оскорблял его на расовой почве.
ПСЖ проиграл два матча из двух на старте Лиги 1. В первом туре парижане уступили "Лансу" с тем же счетом - 0:1.
В турнирной таблице "Марсель" с шестью очками расположился на шестом месте из 20, ПСЖ - на 17-м.