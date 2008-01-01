"Ты не мужчина". Неймар высказался о массовой драке в матче ПСЖ и ответил игроку "Марселя" за расизм

Красные карточки получили еще четыре игрока.

Неймар. Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар прокомментировал драку с его участием, которая произошла в концовке матча чемпионата Франции с "Марселем".



У бразильца возник конфликт с испанским защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом. Неймар обвинили соперника в оскорблениях на расовой почве.



По информации СМИ, в концовке матча Гонсалес сказал: "Закрой рот, грязная обезьяна". Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого бразилец нанес испанцу удар по голове и получил за это красную карточку, после чего покинул поле.



"Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", - написал Неймар в своем твиттере.



Гонсалес ответил на обвинения в расизме. "Нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья", - написал защитник "Марселя".



Однако такой ответ не устроил Неймара: "Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку. Поражения - часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле… Будь мужчиной! Расист", - добавил бразилец в комментариях.







Добавим, что в результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). ПСЖ проиграл два матча из двух на старте Лиги 1. В первом туре парижане уступили "Лансу" с тем же счетом - 0:1.