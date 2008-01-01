Матч ПСЖ с "Марселем" завершился массовой дракой. Неймара удалили за пощечину

Красные карточки получили еще четыре игрока.

Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 11:44
Футболисты "Марселя" обыграли на выезде "Пари Сен-Жермен" в матче второго тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил на 31-й минуте Флориан Товен.

В концовке компенсированного времени встречи соперники устроили массовую драку на поле. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за пощечину игроку "Марселя" Альваро Гонсалесу.



Уходя с поля, Неймар пожаловался резервному рефери на расистские оскорбления в свой адрес со стороны Гонсалеса.



ПСЖ проиграл два матча из двух на старте Лиги 1. В первом туре парижане уступили "Лансу" с тем же счетом - 0:1.
Метки:
ПСЖ Массовая драка
Футбол Франция
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