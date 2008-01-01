Матч ПСЖ с "Марселем" завершился массовой дракой. Неймара удалили за пощечину

Красные карточки получили еще четыре игрока.

Футболисты "Марселя" обыграли на выезде "Пари Сен-Жермен" в матче второго тура чемпионата Франции.



Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил на 31-й минуте Флориан Товен.



В концовке компенсированного времени встречи соперники устроили массовую драку на поле. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за пощечину игроку "Марселя" Альваро Гонсалесу.







Уходя с поля, Неймар пожаловался резервному рефери на расистские оскорбления в свой адрес со стороны Гонсалеса.







ПСЖ проиграл два матча из двух на старте Лиги 1. В первом туре парижане уступили "Лансу" с тем же счетом - 0:1.